FT рассказал о "кошмаре" Shell, выходящей из российского бизнеса

"Болезненный" выход из своего российского энергетического проекта "Сахалин-2" начала британская-нидерландская нефтегазовая группа Shell. Об этом сообщает Financial Times.

По словам эксперта, которой знаком с ситуацией, фирма ведет "кошмарные" переговоры по продаже 27,5 процентов доли в месторождении. Так, Shell пытается компенсировать хотя бы часть из 5 млрд долларов, что она потеряет из-за закрытия бизнеса в России. Китайские Cnooc, CNPC и Sinopec готовы приобрести ее активы, но для этого фирма должна сделать хорошую скидку.

Напомним, что ранее в Токио заявили, что не планируют продавать свою долю в проекте, вель значительная часть топлива, которое там добывается, предназначены для Японии. Если отказаться от месторождения, стране придется искать альтернативные источники энергии на рынке, уже перегруженном.