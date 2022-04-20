На поддержку петербургских хлебозаводов выделят 49 млн рублей

Для предприятий хлебопекарной промышленности Петербурга из федерального бюджета на субсидии выделят 49 миллионов рублей, а из регионального еще 7 млн рублей. Об этом сообщает администрация города.

Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатора города Александр Беглов. Документ подготовили для реализации постановления правительства страны о правилах предоставления и распределения целевых межбюджетных трансферов из федерального бюджета субъектам РФ.

В городской администрации уточнили, что подписанный губернатором документ определяет порядок предоставления субсидии в 2022 году предприятиями хлебопекарной промышленности. Постановление приняли в рамках государственной поддержки производителей и будет способствовать сдерживанию роста цен на хлеб.