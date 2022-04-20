Danone прекратит поставки воды Evian и растительного молока Alpro в Россию

Французская компания Danone собирается прекратить в Россию поставки дочерних брендов Evian и Alpro. Об этом сообщается в отчете фирмы по итогам I квартала 2022 года.

В коммюнике говорится, что компания приняла решение о значительной адаптации своей деятельности в России. Danon хочет переориентировать деятельность на основные молочные продукты и детское питание. Кроме того, планируется заморозить все новые инвестиции, в том числе рекламу и продвижение брендов в стране.

Отмечается, что Danon не выводит из России наличные, прибыль и дивиденды. Любую полученную в стране прибыль компания собирается пожертвовать организациям, которые специализируются на оказании гуманитарной помощи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что производитель бытовой химии Henkel уходит из России. В пресс-релизе компании поясняется, что в настоящее время она готовится к исполнению этого решения.