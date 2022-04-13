В Петербурге грузопоток морских перевозок сократился на 30-35%

В Петербурге в сфере морских перевозок грузопоток и объем работ сократился на 30-35%. Такие данные предоставил уполномоченный по правам предпринимателей в городе Александр Абросимов. Их озвучили во время ежегодно отчета перед Заксобранием города в Мариинском дворце.

Бизнес-омбудсмен признал, что санкции сильно ударили прежде всего по перевозкам из-за закрытия портов, отказом многих компаний перевозить грузы. Например, компанией Maersk и другими.

Примерно на 30-35% снизился грузопоток, объем работ и количество судозаходов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что вице-премьер Белоусов заявил о начале "просадки" российской экономики.