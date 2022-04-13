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Вице-премьер Белоусов заявил о начале "просадки" российской экономики

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© Фото: pixabay.com

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Из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности уже началась "просадка" российской экономики, хотя пока что не затронула рынок труда. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, данные опросов руководителей системообразующих предприятий говорят о том, что просадка уже началась. Во время выступления в Совете Федерации он отметил, что из-за международных санкций транспортная система России оказалась под двойным ударом. Так, жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки. Кроме того, резко произошла переориентация потоков грузов с северо-западного и южного направления на восточное.

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