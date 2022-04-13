До мая отложили запуск завода Nissan в Петербурге

В Петербурге автомобильный завод Nissan, где в марте приостановили работу, так и не возобновил производство. Как сообщают Невские Новости, производство не планируют возобновлять до мая. Причины такого решения не сообщаются.

Напомним, что японский автоконцерн Nissan Motor 14 марта приостановил работу завода. Причиной стали перебои с поставкой комплектующих. Конвейер должны были запустить 4 апреля, а позже появилась информация о переносе на 11 апреля. В конце марта председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил, что приостановившие работу автомобильные заводы возобновят производство в конце марта. Однако проблемы с поставками у предприятий до сих пор есть.