В марте на 17,5% снизился реальный эффективный курс рубля

В марте 2022 года на 17,5% снизился реальный эффективный курс рубля. Об этом следует из данных Банка России.

За три месяца этого года эффективный курс рубля снизился на 21,6%. В марте реальный эффективный курс рубля к доллару снизился на 20,5%, а к евро на 18,2%.

Рассчитывается реальный эффективный курс рубля на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран.

Ранее Санки-Петербург.ру писал о том, что финансист озвучил реальный курс доллара к рублю. Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов уверен, что равновесный курс составит 74 рубля за доллар.