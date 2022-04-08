Эксперт рассказал, что спасет Россию от дефолта

Для России опасна ситуация с дефолтом. Из-за неё могут перестать давать финансовые кредиты, которые важны для заключения многих международных сделок на производства. Кроме того, дефолт грозит невозможностью получать огромное количества товаров, от которых россияне зависят. Об этом рассказал в беседе с "МК в Питере" политолог Владимир Киреев.

По его словам, от дефолта Россию может спасти переориентирование на некоторое время и минимизация потребления. Он считает, что все ресурсы необходимо направить на внутреннее производство. Также он заявил, что в России его недостаточно, а плановая экономика поспособствует его возникновению.

"Плановая экономика дает нам возможность развить внутренний рынок, не производить просто газ и нефть, а из этих ресурсов производить конечную продукцию", – рассказал Киреев.

Политолог уверен, что самым малоэффективным путем использования газа и нефти - его сжигание. Он отметил, что гораздо лучше будет использовать природные ресурсы для создания полимеров, удобрений, пластика, лекарств и конечного продукта.