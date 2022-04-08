Незаконно установленные прилавки убрали у 12 станций метро Петербурга

В Петербурге на наличие незаконно установленных прилавков проверили Невский, Центральный, Московский, Кировский, Красносельский, Калининский и Приморский районы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

У станций метро "Нарвская", "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения", "Ломоносовская", "Кировский завод", "Гражданский проспект", "Автово" и "Проспект Ветеранов" убрали прилавки по продаже овощей и фруктов. Также у метро "Купчино" и "Звездная" изъяли автолавки по продаже овощей и фруктов. Также изъяли и автоприцеп на Приморском проспекте.

Торговые конструкции около вестибюля метро "Проспект Большевиков" и ларек с рыбой у "Политехнической". Также пресекли работу незаконных торговых точек на проспекте Стачек, Комендантском проспекте, Садовой и Караваевской улицах.