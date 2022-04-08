Чем заменят элитные служебные авто чиновники Петербурга

Из-за ситуации с западными санкциями стало ясно, насколько важно расширять выпуск местной продукции и постепенно уходить от импорта к российским аналогам. Neva.Today проверила, следуют ли плану "импортозамещения" петербургский чиновники.

В обеспечивающим служебными машинами чиновников автопарке ГБАУ "Смольнинское" сейчас есть автомобили марок Toyota и Audi, а губернатор города Александр Беглов, как известно, ездит на служебном Mercedes-Benz S-Class. Недавно многие зарубежные автоконцерны, в том числе Toyota и Audi, приостановили отгрузку новых машин российским дилерам в связи с проведением военной спецоперации в Украине.

В издании считают, что для чиновников настало самое время показать патриотический пример горожанам и пересесть с заграничных седанов на отечественные автомобили. Однако импортозамещение в Петербурге пока работает не для всех.

Так, в начале марта на портале "Госзакупок" появились два аукциона на покупку 81 автомобиля. Заказчиком значится городской комитет по госзакупкам. Судя по документу, в этом году чиновники решили отдать предпочтения корейской премиальной марке Genesis — суббренду компании Hyundai Motor. Для Смольного собираются купить Genesis G90 — 17 шт., G80 — 3 шт., GV80 — 1 шт. или их аналоги. Начальная стоимость закупки — 137 млн 380 тысяч рублей.

Начальная стоимость второго тендера составляет 149 млн 640 тысяч рублей. В её рамках планируют купить еще 60 автомобилей корейской марки Hyundai, но ниже классом. Для чиновников хотят приобрести Hyundai Sonata или эквивалент.





