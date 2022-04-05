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Минфин США не разрешит провести долларовые платежи по госдолгу России

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© Фото: Baltphoto

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Министерство США не собирается выдавать разрешение на проведение долларовых платежей в американских банках по суверенному долгу России. Об этом сообщают РИА "Новости".

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что действующий санкционный режим дает России возможность проводить платежи в обслуживании суверенного долга в долларах в конце мая, до истечения соответствующей лицензии.

К 16 марта Москва должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных облигаций на сумму в 117,2 миллиона долларов. Это был первый взнос по внешнему долгу после заморозки некоторых резервов. В Министерстве финансов России 17 марта заявили, что платежное поручение было исполнено, а на прошлой неделе ведомство заявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций, которые необходимо будет погасить 4 апреля этого года.

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