В России будет запрещен экспорт подсолнечника и рапса

Минсельхоз предложил с апреля по июнь ограничить экспорт подсолнечного масла и шрота, а также запретить вывоз семян подсолнечника и рапса. Данные меры направлены на то, чтобы избежать дефицита сырья в России.

Как сообщают РИА Новости, таможенная подкомиссия одобрила нетарифные квоты на экспорт из РФ подсолнечного масла (в объеме 1,5 миллиона тонн) и шрота (700 тысяч тонн) с 15 апреля по 31 августа этого года, а также запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа.

Помимо этого, правительство ограничит число пропускных пунктов.

"Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои - пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе", - заявили в Минсельхозе.

На данный момент отмечен резкий рост мировых цен на подсолнечное масло и масличные. Из-за этого увеличился спрос на российскую продукцию. Поэтому и вводятся все эти меры, направленные на "защиту внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки".