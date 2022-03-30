В ЦБ назвали условие для блокировки банковских карт россиян при оформлении покупок впрок

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский пояснил, в каких случаях кредитные организации имеют права блокировать карты россиян при покупке товаров впрок. Пост с его комментарием опубликован в официальном телеграм-канале регулятора.

Ясинский объяснил, что российские банки могут заблокировать карты покупателей только в случае операций на большие суммы. Речь идет не о десятках и даже не сотнях тысяч, а о миллионах рублей. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ни одна кредитная организация не заблокировала карты своих клиентов по этой причине.

«Но если вдруг так произошло, в рамках закона прописана детально процедура о том, что нужно делать клиенту кредитной организации для того, чтобы карту разблокировать», - сказал Ясинский.

Ясинский отметил, что Банк России находится в тесном контакте с кредитными организациями по данному вопросу.