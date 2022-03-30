Мишустин легализовал параллельный импорт в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в РФ по отдельным видам продукции, список которых составит Минпромторг.

Как сообщают РИА Новости, правительство РФ легализовало параллельный импорт, который позволит беспрепятственно ввозить зарубежные товары вопреки "недружественным действиям" иностранных политиков. Важно отметить, что параллельный импорт не означает легализацию подделок, речь идет о поставках оригинальных товаров по альтернативным каналам.

"Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", — добавил Мишустин.

Минпромторг в скором времени утвердит список товаров, на которые распространяется данное решение. Предполагается, что мера затронет только те, что необходимы для насыщения рынка.

Напомним, что ранее в России параллельный импорт был запрещен. Нарушитель, ввозивший продукцию с нанесенным на нее товарным знаком без разрешения правообладателя, должен был уничтожить всю партию и выплатить компенсацию правообладателю.