Сеть спортивных товаров Decathlon приостанавливает работу в России

Компания Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов на территории России в связи с проблемами с поставками, начавшимися из-за антироссийских санкций.

Начало спецоперации на Украине вызвало ряд санкционных мер, направленных против России. Это довольно сильно ударило по российской экономике и многим компаниям.

Как сообщает издание "РБК", с рынка уходит Decathlon.

По словам компании, все 57 магазинов сети будут закрыты, так как, соблюдая международные санкции, условия поставок товаров больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в РФ.

Также Decathlon заявил, что продолжит оказывать поддержку своим сотрудникам, численность которых составляет 2,5 тысячи.