Доллар по 88 рублей впервые с 28 февраля

По данным торгов на Мосбирже на 29 марта курс доллара США опустился ниже 88 рублей, курс евро достиг 96 рублей впервые с 28 февраля. Об этом сообщают "Известия".

Стало известно, что на 10:19 мск, курс американской нацвалюты упал до 87,7 рубля, курс евро — до 96,43 рубля.

Во многом, укреплению рубля поспособствовали меры, введенные ранее Центробанком. Дальнейшие колебания курса зависят от ситуации на мировой геополитической арене и от перспектив перевода экспорта на национальную валюту.