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Российские пенсии вырастут в ближайшие три месяца

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Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в ближайшие три месяца власти РФ проведут внеочередную индексацию пенсий в течение первого полугодия 2022 года.

Как сообщают РИА Новости, Россия планирует выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ. Это освободит деньги, которые будут направлены на повешение пенсий гражданам РФ. Также российское правительство планирует дополнительно выделить на это средства из резервных фондов.

«Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — заявила депутат.

Напомним, что с 1 апреля будет также проведена индексация социальных пенсий на 8,6%.

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