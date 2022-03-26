Важные изменения ждут россиян с пенсией до 25 тысяч рублей

Пенсионный фонд России заявил о важных переменах для россиян с пенсией до 25 тысяч рублей. Изменения коснутся тех пенсионеров, чья сумма пенсий не превышает прожиточный минимум.

Прожиточный минимум пенсионера зависит от региона проживания. По стране он колеблется от 9 до 24 тысяч рублей. Также эксперты напомнили, что со следующего года социальные доплаты к пенсии производятся без заявления. ПФР будет самостоятельно передавать всю информацию о пенсионерах в министерство труда самостоятельно.