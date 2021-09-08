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Олег Платонов, директор филиала ВБРР в Санкт-Петербурге: ВБРР всегда поддержит своих клиентов

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© Фото: филиал ВБРР в Санкт-Петербурге

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Как вы оцениваете итоги 1 полугодия для Филиала ВБРР в г. Санкт-Петербурге? Удалось ли достичь поставленных показателей? 

Мы успешно стартовали в начале 2021 года, а по итогам первого полугодия выполнили план по всем ключевым показателям. В этом году у нас в работе много новых проектов с крупными корпоративными клиентами.
Традиционно значительная доля кредитного портфеля филиала приходилась на предприятия топливно-энергетического комплекса, однако сейчас филиал активно развивает сотрудничество с другими отраслями. В приоритете - производство, розничная торговля, сфера IT, строительство, фармацевтика. Несколько проектов в этих сферах мы надеемся реализовать уже в этом году.
Отмечу интерес клиентов Северо-Западного региона и к таким услугам как проектное финансирование, инвестиционное кредитование, реализация инфраструктурных проектов, в том числе в контрактной логике, в логике концессионных соглашений и государственно-частного партнерства. А вообще мы можем для любого корпоративного клиента подобрать индивидуальное финансовое решение.

На рынке жилой недвижимости спрос превышает предложение. Во многом этому поспособствовала доступная ипотека. Расскажите об ипотечных программах банка. В чем их ключевые особенности? 

Несмотря на увеличение стоимости жилья в Северо-Западном регионе, спрос на ипотеку остался высоким. Для нас развитие ипотеки – одна из приоритетных целей розничного бизнеса. В настоящее время ВБРР предлагает широкую линейку ипотечных продуктов: приобретение готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, рефинансирование ипотечного кредита, программы «Семейная ипотека», «Ипотека с субсидированной ставкой», а также кредит на любые цели под залог недвижимости.
При этом у нас привлекательные процентные ставки, короткие сроки рассмотрения заявок для максимально быстрого выхода на сделки с недвижимостью, возможность получения ипотечных каникул и использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке.
Клиенты ценят сотрудников филиала за отзывчивость и ответственный подход к работе и обращаются за рефинансированием ипотеки других банков. Для клиентов рефинансирование удобно тем, что ВБРР предлагает одновременно рефинансировать ипотечный, потребительские кредиты или кредиты по кредитной карте других банков по единой ставке. Это значительно сокращает общую кредитную нагрузку на клиентов, но увеличивает кредитный портфель банка. По желанию клиента он может получить дополнительные кредитные средства без указания цели расходования.
Также филиал продолжает аккредитовывать жилищные комплексы и застройщиков, что позволяет предлагать клиентам скидки на приобретаемое жилье при покупке квартиры у ключевых партнеров Банка. Недавно в ВБРР стартовала новая программа «Назначь свою ставку», участие в которой позволит ипотечным заемщикам снизить базовую процентную ставку на весь срок кредита при оплате в день проведения кредитной сделки единовременного платежа за снижение процентной ставки.


Как развивается эквайринговая сеть банка?

На Северо-Западе ВБРР обслуживает порядка 250 АЗС НК «Роснефть». Отдельного упоминания заслуживает сервис лояльности «Семейная команда». Клиенты ВБРР также получают бонусы и кэшбэк (вознаграждения) при оплате картой за топливо в сети АЗС НК «Роснефть» или ТНК.
Совместно с «Яндекс» активно работает сервис «Яндекс.Заправки», который позволяет оплачивать топливо прямо у колонки или даже не выходя из машины. Сервис создан для заботы о здоровье наших клиентов в условиях пандемии, так как операция проходит бесконтактно.

Какие акции сегодня банк предлагает клиентам?

У нас периодически проходят акции. Акцию «Автоформула с Mastercard и ВБРР» банк проводит ежегодно в честь Дня нефтяника.  В этом году все держатели карт Mastercard, совершившие в период с 1 июля по 31 августа 2021 года включительно покупки по указанной карте и выполнившие соответствующие условия акции, получат шанс стать обладателем одного из двух разыгрываемых автомобилей «Мерседес-Бенц» Е-класса с системой полного привода 4MATIC. Общий срок проведения акции «Автоформула с Mastercard и ВБРР» – с 1 июля по 22 ноября 2021 года включительно.
ВБРР приготовил и другие сюрпризы своим клиентам. Один из них – акция «С Днем нефтяника 2021!». В ее рамках для наших клиентов предлагаются потребительские кредиты по сниженной процентной ставке и возможность выиграть электросамокат. Также в честь Дня нефтяника ВБРР представляет специальный вклад «Праздничный процент» с привлекательной ставкой при сумме вклада от 20 000 рублей. Подать заявку на кредит по акции «С Днем нефтяника 2021!» или открыть вклад «Праздничный процент» можно с 16 августа по 17 октября 2021 года включительно. Общий срок проведения акции «С Днем нефтяника 2021!» – с 16 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно. Полную информацию об акциях ВБРР можно посмотреть на сайте банка (www.vbrr.ru).

Какие еще интересные предложения для частных клиентов ВБРР?

Хочу отметить нашу карту с беспроцентным периодом кредитования «115 дней без процентов». Клиент может пользоваться средствами на карте и вернуть их полностью без выплаты процентов, а также получать кэшбэк за повседневные покупки. Эту карту можно заказать онлайн на сайте ВБРР.
Кстати, сайт у нас очень удобный и информативный, есть новое мобильное приложение с интуитивно понятным современным интерфейсом. Клиенты в режиме реального времени могут получать со своего мобильного устройства доступ к актуальной информации по всем продуктам ВБРР, открывать карты, счета, вклады, совершать платежи и переводы без посещения офисов банка и многое другое. Банк планирует и далее уделять повышенное внимание совершенствованию дистанционного банковского обслуживания клиентов.

Мы все время стараемся совершенствовать свои продукты и сервис, чтобы быть полезными клиентам и оправдать их высокое доверие.
Я же поздравляю всех причастных к нефтегазовой отрасли и их семьи с профессиональным праздником. Желаю новых побед, счастливых открытий, здоровья и счастья! А ВБРР всегда поддержит своих клиентов.

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».
Генеральная лицензия Банка России №3287.

 

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