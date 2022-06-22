На Обводном канале Петербурга обнаружили незаконные свалки

В Санкт-Петербурге в районе Обводного канала обнаружили с помощью квадрокоптеров две мусорные свалки со строительными отходами. Первая расположена на перекрестке Обводного канала и Глухоозерского шоссе, а вторая на Обводном канале за домом под номером 20.

Как сообщает председатель экологической общественной организации "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов, вывоз и утилизация мусора, состоящего из строительный отходов, находится в серой зоне, а значит, те частники, кто устроил свалку стройотходов в месте, которое для этого не предназначено, понесут минимальную ответственность за это.

Согласно комментариям в телеграм-канале "Мегаполис", данная свалка уже 30 лет находится в Санкт-Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники прокуратуры Петербурга заинтересовались свалкой, расположенной в Московском районе на Штурманской улице.