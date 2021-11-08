Вечером 8 ноября в Петербурге будет дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра

Об этом 8 ноября сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге вечером в понедельник будет мокрый снег, дождь и сильный ветер. Погоду будет определять северная периферия циклона, в город придут холодные арктические массы.

Температура воздуха +2…+4°, по области 0…+5°. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

«В течение дня может наблюдаться так называемый обратный ход температуры, т.е. постепенное её понижение, вместо привычного дневного роста. В начале ночи температура опустится ниже нулевой отметки, и местами образуется гололедица», — рассказал синоптик.