В первый день ноября в Петербурге будет тепло и без осадков

Об этом 1 ноября сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге в первый день ноября температура воздуха +9…+11°, по области +7…+12°. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

«В первый день ноября влияние антициклона на погоду будет постепенно ослабевать. По его северо-западной периферии в регион проникнут обширные облачные поля, но дождей они пока не принесут. При этом температурные показатели останутся 5-6° выше положенных по климату значений», — пишет Леус на своей странице.