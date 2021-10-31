В Петербурге 31 октября будет солнечно и без осадков

Об этом 30 октября сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Последний день октября в Петербурге будет солнечным и без осадков. Температура воздуха +9…+11°, по области +7…+12°. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

«В последний день октября Северная столица останется на периферии антициклона. Он вновь оградит регион от дождей и удержит температуру на 3-4° выше положенных по климату значений», — написал синоптик на своей странице.