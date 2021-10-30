В Петербурге 30 октября ожидается +12 градусов без дождей

Об этом 30 октября сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 30 октября, в Петербурге ожидается +10…+12°, по области +8…+13°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

«Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона. Его стараниями при переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон вновь будет близок к рекордно высоким значениям», — рассказал синоптик.

Последний раз такая погода в конце октября была в 1959 году. Тогда рекордная температура составила +11,9°, актуальная нам погодная ситуация всего на 0,4° ниже суточного рекорда максимальной температуры.