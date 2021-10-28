Петербургские синоптики прогнозируют теплые выходные

Об этом 28 октября сообщил ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

28 октября днем местами в Петербурге ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный. Температура составит 7–9 градусов.

«Сегодня синоптическую ситуацию будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона, с северо-запада и с юго-востока сжатый циклоническими вихрями. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди», — объясняет погодные изменения Михаил Лесус из центра «Фобос».

В выходные воздух прогреется уже до 10–12 градусов. В пятницу все еще возможен небольшой дождь, но в субботу будет преимущественно без осадков.