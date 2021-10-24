В Петербурге 24 октября солнечно и без осадков

Об этом на своей странице в Facebook рассказал 24 октября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге 24 октября временное прояснение: будет солнце и прекратятся дожди. Температура воздуха +2…+4°, по области 0…+5°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

«В атмосфере над Северной столицей расположится небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями в облаках появится много прояснений, а осадки на короткое время прекратятся. При это температурный фон продолжит понижаться», — рассказал Леус.

25 октября, в понедельник, из-за очередного циклона в Петербурге будет потепление, новые дожди и усилится ветер.