В Петербурге 19 октября ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

Об этом 19 октября сообщает ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге ночью температура опустится от 0 до -2 градусов, выпадет первый снег. К вечеру 19 октября ожидается гололедица.

Температура воздуха в городе сегодня днем составит +2…+4 градуса, в Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

«Синоптическая ситуация изменится мало, регион останется в тылу циклона, в зоне холодных северных ветров. Это сохранит облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, ближе к вечеру возможно образование гололедицы», — рассказал метеоролог Михаил Леус.