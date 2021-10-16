На Новоизмайловском проспекте высадили 100 остролистных кленов

Об этом 16 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

В Петербурге на Новоизмайловском проспекте сотрудники садово-парковых предприятий и жители города посадили деревья в рамках акции «Мой Петербург».

В городе стало больше на 100 остролистных кленов, число деревьев на Новоизмайловском проспекте достигло тысячи. Деревья на 32 территориях высаживали 20 компаний и более 200 петербуржцев.

«Петербург – общий дом для всех, кто в нём живёт и трудится. Важно, что с каждым годом к благоустройству, к посадке деревьев подключается все больше наших предприятий. Наши компании проявляют социальную ответственность, заботятся о городе, хотят видеть его зелёным и красивым», – отметил губернатор Александр Беглов.

на Новоизмайловском проспекте ранее росли клены, берёзы, липы, дубы, рябины, тополя, ясени и черёмуха.