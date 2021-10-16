В выходные в Петербурге будут дожди и сильный ветер

Об этом 16 октября рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге в выходные североатлантический циклон продолжает влиять на погоду. 16 октября, в субботу, температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, по области от +5 до +10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 11-16 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

«Смещаясь дальше на восток, он выйдет своим центром на север Карелии, и начнет поставлять в регион массы более холодного воздуха. Это станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды, пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом», — пишет синоптик.