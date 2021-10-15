В выходные в Ленобласти может пойти снег

Об этом 15 октября сообщает региональное ГУ МЧС.

В Ленинградской области в ближайшие выходные может пойти снег. В пятницу, 15 октября, возможен туман. В субботу, 16 октября, синоптики прогнозируют дожди, местами со снежной крупой, а порывы ветра достигнут 15–20 м/с. В воскресенье, 17 октября, ожидаются дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, и ветер порывами до 15–17 м/с.

16 - 18 октября в Ленобласти повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте и авиапроисшествий.

Служба спасения: "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.