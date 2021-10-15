Из-за циклона «Герольда» в Петербург придут тучи и порывистый ветер

Об этом 15 октября сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге похолодает из-за приближающегося с запада циклона «Герольда». 15 октября в городе будут дожди и порывистый ветер. Температура продержится от +8 до +10 градусов, а скорость южного порывистого ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы в 760 мм рт. ст.

«Синоптическую ситуация будет формировать очередной циклон, названный нашими немецкими коллегами Gerold. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, и в послеполуденные часы принесёт небольшие дожди и усилит ветер», — написал синоптик на своей странице в Facebook.