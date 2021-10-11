В Петербурге и Ленобласти планируют построить пять мусорных заводов

Комитет по природопользованию заключил с компанией «Невский экологический оператор» 10-летний контракт. С 1 января 2022 года компания может приступать к строительству планируемых пяти мусорных заводов в Петербурге и Ленобласти.

В Генплане Петербурга в качестве территорий под предприятия рассматриваются местности поселков Левашово и Петро-Славянка, производственной зоны «Ломоносовская» в Петергофе, а также на окрестности Волхонского шоссе.

«Окончательное решение по данному вопросу может быть принято только правительством Санкт-Петербурга после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами», — рассказала пресс-служба НЭО





