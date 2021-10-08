В Петербурге завершается бабье лето, скоро похолодает

Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге бабье лето подходит к концу. Сегодня, 8 октября, температура воздуха составит +12…+14 градусов, по Ленобласти +10…+15. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет слабо падать и будет выше нормы — 776 мм рт. ст.

«Сегодня влияние антициклона на погоду Северной столицы будет ослабевать. Постепенно смещаясь к югу, он пропустит в регион облачные поля, и хотя до дождей в Санкт-Петербурге дело пока не дойдёт, на севере области они уже возможны, да и приток солнечного тепла станет меньше», — написал на своей странице синоптик.