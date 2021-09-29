В среду в Петербурге потеплеет, будет ясно и без дождей

Согласно сообщению ведущего эксперта погодного центра Михаила Леуса в Facebook в городе ожидается потепление. Погоду будет определять центральная часть антициклона.

В Петербурге 29 сентября прогнозируется теплая и сухая погода. Температура воздуха в течение дня будет прогреваться от +11 до +13 градусов. Ветра практически не будет, юго-восточный подует со скоростью всего 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 777 мм рт. ст.

«Сегодня погоду в Петербурге сформирует центральная часть антициклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, дождей не ожидается», — сообщил синоптик на своей странице в Facebook.