Под Кронштадтом ликвидировали разлив нефтепродуктов

Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба предприятия комитета по природопользованию Смольного «Пиларн».
В Невской губе произошел разлив нефтепродуктов. В результате экологи ликвидировали пленку в акватории в районе Летней пристани.
Предприятие комитета по природопользованию Смольного «Пиларн» выехали после получения заявки ведомством. «Ведутся работы по адресу: Невская губа, Галерный ковш, напротив Шкиперского канала», — уточнили в комитете.
В августе в порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов из-за буксира «Товарищ Андрей». Им заинтересовалась транспортная прокуратура.