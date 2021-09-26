В воскресенье из Петербурга уйдет североатлантический циклон

Об этом сообщает ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Петербургская погода начинает улучшаться — из города уходит североатлантический циклон. Потеплеет всего на несколько градусов, но в городе прекратятся дожди.

В Петербурге 26 сентября температура воздуха потеплеет до 13 градусов, в Ленинградской области прогнозируется +14 градусов. Остануться кратковременные дожди, но будет расти атмосферное давление.

В городе из-за североатлантического циклона был сильный туман, который скрыл небоскреб «Лахта-Центр». В городе сохранялась дождливая погода и температура воздуха 9-11 грудусов тепла.