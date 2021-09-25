Из-за циклона в Петербурге останется холодная температура и будут дожди

Об этом 24 сентября в Facebook рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Петербурге из-за североатлантического циклона в субботу, 25 сентября, ожидаются дожди и стабильно-холодный воздух.
«Его стараниями ожидается облачная погода, пройдут дожди, а температура воздуха останется на пару градусов ниже климатической нормы», — написал эксперт на своей странице.
Температура воздуха в Петербурге составит 9-11 градусов тепла, в Ленобласти — 7–12 градусов. Атмосферное давление превысит норму — 750 мм рт. ст., ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с.