В Петербурге до октября будут готовиться к осеннему паводку

Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Смольного.
С сегодняшнего дня в Петербурге будут проводить проверку гидротехнических сооружений. В преддверии осеннего паводка планируется посетить наиболее значимые объекты.
«Перед осенними и весенними паводками в городе проводится целый комплекс предупредительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность жителей. Проверки и плановые работы помогают предотвратить чрезвычайные ситуации, вовремя оценить необходимость ремонта гидротехнических сооружений», — рассказал губернатор города Александр Беглов.
Планируется посетить плотину Ржевского гидроузла, плотину на реке Кузьминке и водосброс в Сестрорецке. Первыми осмотр начали около отвода реки Дачной в реку Красненькую, а также двух плотин с водосбросным устройством в Кировском районе.