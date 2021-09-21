К вечеру 21 сентября в Петербурге похолодает

Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Петербурге во вторник, 21 сентября, синоптики прогнозируют восточный и северо-восточный умеренный ветер. В городе, вероятно, пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха прогреется до +10 градусов. По данным «Яндекс.Погоды» будет даже не больше девяти градусов тепла, которые будут ощущаться как +4 градуса.

В ночь на среду, 22 сентября, в Петербурге будут небольшие осадки, а днем температура повысится до 12 градусов тепла.