В Петербурге из-за ветра упало больше 60 деревьев

Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

В петербургских садах и парках 14 сентября на 17 часов ветер повалил 61 дерево. Еще в 16 часов количество рухнувших деревьев было в два раза меньше.

Больше всего урона в Приморском районе: в Удельном парке ветер сломал шесть берез и одну рябину, по одной иве упало на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией Сестрорецкой железной дороги.

В Петродворцовом районе погода повалила семь деревьев, в том числе упала яблоня и клен в саду дачи Крона. В Александровском саду, в самом центре города, упал ясень. Рябина, липа и береза рухнули в парке Победы в Московском районе.

Бригады садовников убирают последствия непогоды.