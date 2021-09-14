Из-за дождей уровень воды в Неве поднялся до 127 см

Данные появились на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

В Петербурге уровень воды в Неве поднялся из-за дождей и сильного ветра, который дует из Финского залива к Неве.

В 8:31 14 сентября у Горного института высота уровня воды достигла 127 см. При этом, еще в 7:26 Нева была ниже на 16 сантиметров, ее высота составляла 111 см.

Дамбу закрывать не будут, так как Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга считает, что угрозы нет: «Несмотря на сильный северо-западный ветер с порывами до 24 метров в секунду, повышения уровня воды до критических значений не прогнозируется», — сообщается в их инстаграме dambaspb_kzs.

Официально наводнение объявят, если уровень воды в Неве достигнет 160 см выше ординара.