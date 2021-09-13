В Петербурге 14 сентября ожидается штормовой ветер

Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

В Петербурге 14 сентября будет штормовой ветер. Его порывы могут достигать 20 м/с.

«14 сентября ожидается северо-западный, западный ветер, местами до 20 м/с. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01, владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101», — говорится в сообщении на сайте городского управления МЧС.

Сегодня, 13 сентября, в Петербурге были проливные дожди из-за циклона «Кийан», который пришел из в город из Германии. Смольный дал поручение закрыть парки и принял режим повышенной готовности. Ведомства подготовились убирать последствия непогоды, в том числе упавшие деревья.