В Петербурге из-за штормового ветра объявлена повышенная готовность

Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

В Петербурге по прогнозу синоптиков 13 сентября во второй половине дня порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Комитет по благоустройству объявил режим повышенной готовности для дорожных и садово-парковых предприятий.

«Руководителям подведомственных предприятий поручено обеспечить готовность к оперативной ликвидации последствий непогоды, в том числе уборку ветровальных деревьев. СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» будет контролировать и координировать действия специализированных служб», — написано в сообщении пресс-службы ведомства.

Так же в городе предстоит обеспечить оперативное устранение последствий непогоды, например, уборку поваленных ветром деревьев. После последнего сильного урагана в Петербурге их количество достигло почти сотни.