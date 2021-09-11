В воскресенье в Петербурге прогремит гроза

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Петербурге 12 сентября будет гроза, дождливая, но теплая погода — температура воздуха составит до +20 градусов. Жители северных районов Ленобласти будут мерзнуть, так как воздух прогреется только до +14 градусов.

Подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8...+13 градусов. Но днем станет жарко: столбики термометров покажут +16...+21 градусов.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что серьезное похолодание придет в Петербург и Ленобласть с 14 сентября — температура упадет практически на 10 градусов.