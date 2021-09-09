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В Приморском районе Петербурга открыли первую детскую экотропу

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© Фото: Pixabay

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В заказнике «Северное побережье Невской губы» 8 сентября открылся детский экологический маршрут «У Лукоморья»

Об открытии экотропы 8 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

В Приморском районе Петербурга появился первый детский экологический маршрут. Он называется «У Лукоморья» и находится в заказнике «Северное побережье Невской губы». 

На маршруте располагается 15 стендов с персонажами русского фольклора и текстами, оформленными в «народном стиле». На протяжении 2,2 километров дети могут погружаться в сказку, в этом им помогут установленные деревянные резные фигуры животных. Так же на протяжении пути есть указатели и кормушки для птиц. Предположительное время пути составляет 60–90 минут.

«Развитие экологических маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего города. Экологическую культуру, бережное отношение к природе необходимо воспитывать с юных лет», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Экотропа пролегает через региональный памятник парк «Ближние дубки». Он появился еще при Петре I, самому старому дубу заказника не менее 340 лет.

 

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