В начале следующей недели в Петербурге похолодает

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждают о снижении температуры в начале следующей недели в Петербурге.
В воскресенье, пятого сентября 12 градусов тепла. Сохраняется ветренная и прохладная погода. С началом следующей неделе, 6 сентября температура воздуха ночью опустится до 5-7 градусов тепла.
«Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 гр., днем +13...+15 гр», пишет на своем сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Зато к выходным 11-12 сентября температура воздуха может потеплеть до +18 градусов.