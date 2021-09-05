В воскресенье в Петербурге будет +12 градусов

Днем будет сильный ветер, сообщают в городском управлении МЧС с ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В воскресенье, пятого сентября в Петербурге потеплеет до 10...+12 градусов. Подует северный, северо-западный ветер. Его порывы достигнут 5-11 м/с. Ночью температура воздуха составит 4—6 градусов тепла.

В пятницу, третьего сентября, МСЧ предупреждало петербуржцев о понижении температуры и возможных неблагоприятных метеорологических явлениях. В частности, ожидались порывы ветра до 18 метров в секунду.

Напоминаем, что в случае возникновения опасности в непосредственной близости следует звонить на номер "112" или "101", на домашнем телефоне следует набрать “01”. Круглосуточный телефон доверия: 8(812) 299-99-99.





