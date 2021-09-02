3 сентября в Петербурге будут ливни и шквалистый ветер

Региональный ГУ МЧС России сообщает о надвигающейся на Петербург непогоде.

В пятницу, 3 сентября петербуржцы попадут под дождь и сильный ветер скоростью 18 метров в секунду. Порывы воздуха будут западными, северо-западными. Рекомендуется взять с собой зонт, тепло одеться и использовать резиновые сапоги.

В такую погоду МЧС советует закрыть окна, поставить машину в гараж или подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Не рекомендуется приближаться к деревьям, мостам, линиям электропередач и другим потенциально опасным объектам.

В случае опасности сразу звонить в МСЧ по номеру "112" или "101", на домашнем телефоне следует набрать “01”.

Круглосуточный телефон доверия: 8(812) 299-99-99