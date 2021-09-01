В Петербурге в первый день осени выпал град

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Они делились фото, видео и сетовали на быстрое начало зимы.

На Васильевском острове в Петербурге 1 сентября пошел град. Синоптики предупреждали об ухудшении погоды в первую неделю осени. Сегодня во второй половине дня температура воздуха оставалась +11…+13 градусов. К вечеру прогнозируют дожди.

Непогода не испортила линейки в честь Дня знаний, так как пришла позже, так что запланированные праздники прошли на ура. Так, в Петербурге сегодня открыли 12 новых школ, четыре из которых находится в Приморском районе.