В Петербургском океанариуме родились сразу четыре выдры

В Санкт-Петербургском океанариуме на улице Марата 27 июня родили четверо выдрят от азиатских родителей Тихона и Фифы. Семейство пополнилось тремя мальчиками и одной девочкой.

Как рассказала в учреждении, первые полтора-два месяца своей жизни они беспомощны. Поэтому животные проводили все время в норе.

Сейчас выдрята уже подросли. Детеныши уже пробуют взрослую еду и учатся плавать. Также 16 августа они получили паспорта.

Ветеринар океанариума уже осмотрели выдрят и чипировали их. чтобы играть снаружи, пробовать взрослую еду и учиться плавать. В связи с этим 16 августа им смогли выдать паспорта. Сотрудники океанариума осмотрели их, взвесили и чипировали. Каждый оказался весом около 450 граммов.